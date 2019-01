[CHIFFRE] Emploi et handicap: 63% des employeurs jugent la situation “difficile"

Pour les entreprises, s’impliquer personnellement en faveur de l’emploi de personnes en situation de handicap est avant tout une manière de participer à la construction d’une société plus juste et plus égalitaire. Pourtant, selon une étude Agetiph, encore près de deux tiers des dirigeants d’entreprise jugent la situation “difficile”.

Handicaps et entreprises, une insertion compliquée

Pour les dirigeants (l’enquête a été menée auprès de 402 dirigeants d’entreprises, responsables RH ou de mission handicap, représentatif des entreprises françaises ayant au moins un salarié, tous secteurs d’activité confondus), l’embauche des personnes en situation de handicap est très souvent “difficile”. Elle représente, pour la moitié des sondés (46 %), une difficulté objective compte tenu de la nature même des postes proposés, et pour un tiers d’entre eux (27 %) une charge supplémentaire dans l’organisation de l’entreprise. Certaines missions effraient plus que d’autres, comme l’encadrement d’équipe (60 %), et plus problématique, l’accomplissement de tâches courantes (49 %). Le bien-être au travail n’est toutefois pas remis en cause, puisqu’une faible minorité (⅕ des dirigeants) estime qu’être en situation de handicap peut entraîner un manque de respect de la part des autres salariés.

Des chefs d’entreprises volontaires et optimistes

Bonne nouvelle cependant, une grande majorité des dirigeants d’entreprises de 20 salariés et plus se disent prêts à embaucher davantage de personnes en situation de handicap (85 %). Contrairement aux salariés et au grand public, qui sont encore nombreux (près de 50 %) à voir l’emploi de personnes en situation de handicap comme une “obligation sociale imposée par la loi”, les chefs d’entreprises, eux, ne sont que 17 % à l’envisager comme telle – une perspective qui s’explique toutefois par leur statut même, impliquant une connaissance plus pointue du sujet. Et dernière bonne nouvelle : pour 34 % des sondés, c’est surtout une opportunité de s’ouvrir à de nouveaux profils !