[SOCIAL TECH] PANDA Guide, la technologie au service des personnes malvoyantes

L’innovation technologique s’avère parfois un allié précieux dans le quotidien des personnes atteintes de handicap. C’est le cas de PANDA Guide, un casque utilisant la technologie de l’intelligence artificielle (IA) pour guider les personnes aveugles ou malvoyantes. Lauréat du AI Challenge Paris Region 2018, le casque développé par la startup française pourrait bien révolutionner le quotidien de milliers de personnes déficientes visuelles et sa technologie appliquée à de nombreux autres usages.





Le premier guide technologique pour déficients visuels

Un outil technologique pour les personnes aveugles et déficientes visuelles : c’est le projet d’Arnaud Lenglet, issu du monde de l’ingénierie robotique, et de toute son équipe, depuis plus de deux ans. Un projet né d’un évènement personnel dans la vie d’Arnaud. Pendant l’été 2016, une de ses amies, aveugle, tombe en sortant d’un RER. C’est le déclic : puisqu’il n’existe rien pour aider les aveugles à se déplacer, à part le chien-guide et la canne blanche, il mettra à profit son expertise d’ingénieur robotique pour mettre au point une solution de guide.

Et pour monter son projet, il ne fait pas les choses à moitié, puisqu’il décide d’abord de vivre dans la peau d’une personne totalement aveugle pendant une semaine. “Cette semaine m’a vraiment redonné foi en l’humanité. J’ai vécu des situations de détresse, et je me suis rendu compte de la bienveillance des gens”, raconte-t-il à une conférence TEDx à la Business School de Toulouse. Il interroge aussi des associations d’aveugles et de soutien aux personnes handicapées ; dans l’équipe, chaque nouvel arrivant doit obligatoirement vivre 24 heures en aveugle avant de débuter.





Un projet innovant et très prometteur

Après plus d’un an de tests, le premier prototype du casque guide est enfin prêt début 2017. Le PANDA Guide, un casque qui se place autour du cou, est doté d’une caméra grande angle et d’un micro, relié à une application smartphone, et utilise des technologies identiques à celles utilisées pour le véhicule autonome, en particulier l’intelligence artificielle (IA). La technologie de l’IA permet au PANDA Guide de “lire” l’environnement et de le comprendre pour son utilisateur ; ainsi, la caméra sera en mesure de lire une inscription (sur une surface plane ou incurvée), d’indiquer où se trouve un objet, de préciser la couleur d’un vêtement…

Depuis la mise au point du premier prototype, le PANDA Guide a été couvert de récompenses et rafle tous les appels à projets depuis plus d’un an : prix Rétis, prix Moovjee 2017, Zee Entrepreneur 2017, prix EDF Pulse 2017, lauréat Startup Challenge de Techinnov, et récemment, 3e lauréat du AI Challenge Paris Region 2018. De beaux coups de pouce, qui permettront à l’équipe de PandaGuide de perfectionner le prototype (notamment pour mettre au point le fonctionnement du casque en extérieur) avec le soutien d’experts de la cognition et de la psychologie et de préparer sa lancée commerciale.

"Nous avons pris l’engagement de créer un produit qui marquera la différence dans la vie de ses utilisateurs, et nous ferons tout pour tenir cet engagement", assurent les responsables de l'équipe. "Notre principale ambition est de fournir un produit qui répondra véritablement aux besoins des personnes déficientes visuelles. Il ne s'agit pas de faire un produit tech pour de la tech, ou un n-ième gadget “pour aveugle”". À ce titre, l'équipe cherche toujours des bêta-testeurs ! Le projet vous intéresse ? Contactez-les à hello@pandaguidesme.com.

Article mis à jour le 16/01/2019