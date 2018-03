[FASHION WEEK] Mode et handicap : sensibiliser et insérer via le vêtement

Chris Ambraisse Boston est le fondateur de l'association Mode et Handicap, il est aussi créateur de mode et tente de sensibiliser le grand public à la réconciliation entre ces deux notions. Il dirige aussi la marque A&KClassics qui propose deux types de vêtements adaptés aux personnes handicapées, mais aussi aux valides. Il est accompagné par plusieurs institutions et entreprises, dont la Fondation EY pour les métiers manuels.

Mode et Handicap, des vêtements adaptés et une sensibilisation auprès du grand public

Chris Ambraisse Boston a toujours été "attiré par le côté social des choses", ainsi après ses études de mode (LISAA et Atelier Letellier) , sa première collection est adaptée au handicap. Il l'a pensée suite à une rencontre marquante dans le métro : une jeune femme en situation de handicap l'interpelle sur le peu d'offres disponibles en termes de mode dans sa situation. Le but de Chris ? Sensibiliser la société à travers la mode et faire de l'insertion pour les personnes en situation de handicap. Dès 2010, Chris a lancé une marque et depuis il intègre toujours une problématique sociale dans ses vêtements.

Mode, handicap et mécénat

L'association Mode et handicap a financement diversifié : subventions, prestations (ateliers professionnels sur l'artistique et l'artisanat ; ou défilé pour le groupe ADP par exemple). Chris explique la particularité de son partenariat avec la Fondation EY. "Avec EY, on a mis l'accent sur notre côté innovant. Ils nous ont aidés sur l'aspect stratégique et sur la communication, ce qui nous a permis de nous développer et de nous faire connaître. C'était important pour nous. " L'association est aussi financée par la Fondation Julienne Dumeste depuis 2012 : " notre lien est assez fort et comme avec EY, ce n'est pas ' on donne un chèque et au revoir ', c'est rare et c'est très appréciable. "

La Fondation d’entreprise EY pour les métiers manuels "vise à redonner sa place à l’Homme dans le monde du travail en soutenant des projets innovants dans les domaines manuels, techniques et artisanaux."

Fabienne Marqueste, Déléguée générale de la Fondation d'entreprise EY pour les métiers manuels a expliqué à carenews le partenariat entre la fondation et l'association : « En fondant l’association Mode et handicap Il y a plus de 10 ans (en 2006), puis en lançant sa marque de vêtements adaptés aux personnes valides comme aux non valides, Chris Ambraisse Boston a été précurseur. Pionnier dans sa démarche de mode éthique, dans le sourcing de matières jusqu’à la fabrication des vêtements dans un atelier d’insertion, en passant par le recrutement de personnes éloignées de l’emploi, ce styliste fait changer le regard que l’on porte sur le handicap.

Chris Ambraisse Boston : une démarche naturelle et des convictions sont fortes

La Fondation EY pour les métiers manuels a accompagné en compétences Chris il y a quelques années déjà mais nous sommes toujours en contact. Nous avons du plaisir à participer aux événements et défilés organisés par l’association et avons à cœur de communiquer sur ses activités. Nous l’avons d’ailleurs convié à présenter ses vêtements lors du marché de Noël d’EY. »