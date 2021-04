Handicap et accès à la lecture : lancement d’une bibliothèque numérique adaptée mondiale

Dorénavant, toute personne ayant des difficultés de lecture du fait d’un handicap (déficience visuelle, handicap moteur, intellectuel, troubles cognitifs dont troubles DYS) pourra ainsi accéder gratuitement à l’ensemble de ses ressources.

"Nous espérons proposer la nouvelle application ABC pour bénéficiaires à l'ensemble de nos 93 bibliothèques pour aveugles partenaires afin qu'elles puissent à leur tour la proposer à leurs usagers, si elles le souhaitent. Cette nouvelle application, lorsque son usage sera mondial, changera la donne pour les personnes empêchées de lire en raison d'un handicap" - Monica Halil Lövblad, Cheffe, ABC.

"Le lancement de ce nouveau service constitue un jalon majeur dans la construction d’une offre de livres adaptés mondiale. Bientôt, nous en sommes persuadés, les personnes handicapées empêchées de lire pourront accéder gratuitement à une offre riche de plusieurs centaines de milliers de livres accessibles dans un grand nombre de langues.

Il faut également le lire comme un signal fort : la mutualisation doit désormais se penser à l’échelle internationale, et l’accompagnement des publics à l’échelle nationale et locale, avec l’aide des acteurs spécialisés."

- Laurette Uzan, responsable de la Médiathèque Valentin Haüy, AVH.

Un calendrier de lancement progressif

Cette annonce intervient simultanément en France, au Canada et en Suisse, dont les organismes adaptateurs inaugurent le dispositif :

L’association Valentin Haüy pour la France ;

pour la France ; La BANQ (Bibliothèques et Archives Nationales du Québec), le CELA (Centre d’Accès Équitable aux Bibliothèques) et l’INCA (Institut National Canadien pour les Aveugles) pour le Canada ;

(Bibliothèques et Archives Nationales du Québec), le (Centre d’Accès Équitable aux Bibliothèques) et (Institut National Canadien pour les Aveugles) pour le Canada ; L’ABA (Association pour le Bien des Aveugles et des malvoyants) pour la Suisse.

D’autres organismes et pays annonceront leur entrée au sein du service dans les prochaines semaines. À terme, l’ensemble des organisations membres pourront s’y joindre, soit plus de 90 éditeurs adaptés répartis dans 54 pays. Ceux-ci partagent d’ores et déjà un catalogue de plus de 600 000 titres dans 80 langues.

Une collaboration étroite entre l’Accessible Books Consortium et l’Association Valentin Haüy, au service des personnes handicapées

Le Service mondial d’échange de livres est accessible sur le site d’ABC : http://www.abcglobalbooks.org. L’accueil, l’inscription, l’information et l’accompagnement des utilisateurs sont pris en charge par la Médiathèque Valentin Haüy (abc.mediatheque@avh.asso.fr).

À propos de l’ABC

Le Consortium pour des livres accessibles (ABC) est un partenariat public-privé dirigé par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qui regroupe tous les acteurs clés – les organismes représentant les aveugles, les déficients visuels ou les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés, les auteurs, les éditeurs, les organisations de gestion collective, les bibliothèques et autres entités autorisées ainsi que les organismes de normalisation. Inauguré en juin 2014, le Consortium vise à mettre en œuvre les objectifs du Traité de Marrakech. Partenariat international composé d’acteurs publics et privés, le Consortium ABC a pour objectif d’accroître le nombre de livres dans des formats accessibles – tels que le braille, le format audio, le texte électronique, les gros caractères – ainsi que leur diffusion à l’échelle mondiale.

À propos de la Médiathèque Valentin Haüy

La Médiathèque Valentin Haüy est un service de l’association Valentin Haüy. Elle vise à mettre des collections de livres adaptés à la disposition des publics handicapés empêchés de lire sur tout le territoire Français. Elle propose à ce jour un accès gratuit à 54 000 livres audio et plus de 20 000 livres braille papier et numérique, tant par téléchargement que sur support physique. Son action est relayée par un réseau de comités locaux et de 190 bibliothèques ou réseaux de bibliothèques partenaires (avec le soutien du Service du Livre et de la Lecture, ministère de la Culture). En 2020, ses services ont fourni 281 024 documents adaptés à 10 381 personnes handicapées. Son activité entre dans le cadre légal de l’Exception au droit d’auteur en faveur des personnes handicapées.

À propos de l’association Valentin Haüy

L’association Valentin Haüy a été créée en 1889 par Maurice de la Sizeranne et reconnue d’utilité publique en 1891. À travers plus d’une centaine d’implantations locales et 3 400 bénévoles dans toute la France, l’association Valentin Haüy poursuit depuis 130 ans les objectifs de son fondateur : être au plus près des personnes aveugles ou malvoyantes afin de les aider à sortir de leur isolement et à s’inscrire dans une vie active et autonome.

L’association Valentin Haüy est membre fondateur du Comité de la Charte du don en confiance et agréée par cet organisme de contrôle des associations et des fondations faisant appel à la générosité du public. Pour en savoir plus : http://www.avh.asso.fr.

Pour plus d’information

Contacts : abc.mediatheque@avh.asso.fr

Responsable Médiathèque Valentin Haüy : Laurette Uzan, l.uzan@avh.asso.fr