Handicapé moteur après un accident : objectif emploi dans les métiers du web

Devenir handicapé moteur à la suite d’un accident est une épreuve brutale. Pour retrouver la force d’aller vers une vie sociale et professionnelle épanouie, un accompagnement est nécessaire : insertion socioprofessionnelle, activités collectives, mais aussi… sport à sensations fortes. C’est en tout cas le pari de l’association Comme les Autres, qui organise pour tous ceux qu’elle accueille des séjours sportifs de haut vol. En complément de son accompagnement social et en partenariat avec des acteurs de la formation aux métiers du web, l’association a lancé cette année la deuxième promotion d’un projet visant la réinsertion professionnelle par la formation au métier de développeur web. Le projet a obtenu le soutien de la Fondation Bouygues Telecom, via l’appel à projets annuel dédié aux clients de l’entreprise engagés dans une association.