Les initiatives des bénévoles de LADAPT pour aider les personnes handicapées 

Les parrainages continuent avec les filleuls du Réseau des Réussites Les bénévoles, qui ont un rôle très actif au sein de l’association, participent à l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Ils le font grâce à leur investissement sans faille, dans des actions comme le parrainage vers l’emploi qui continue malgré le confinement. Les liens sont maintenus avec les filleuls du Réseau des Réussites pour continuer le parrainage individuel à distance, prendre des nouvelles et rompre l’isolement. Des simulations d’entretiens et du coaching en visio sont proposés aux demandeurs d’emploi. Les réunions mensuelles des bénévoles sont maintenues en visio afin de continuer les échanges sur les accompagnements de chacun, de permettre la cohésion de groupe et l’accueil de nouveau bénévole à distance. Des actions dans les établissements de LADAPT Le Réseau des Réussites compte 300 bénévoles, répartis au sein de 30 comités départementaux. Ils continuent à suivre les stagiaires des CRP de LADAPT pour les soutenir dans les formations à distance qu’ils reçoivent et apportent une aide si nécessaire. Depuis le confinement, LADAPT GIRONDE - MAS propose aux résidents un "Yoga du rire". Une initiative originale avec des sessions de rire en vidéoconférences, en expliquant les bienfaits de la rigolothérapie. Solidarité nationale Le Réseau des Réussites se mobilise pour soutenir d’autres associations et toutes personnes vulnérables. Nos bénévoles de la région PACA fabriquent des masques pour les personnes handicapées, âgées et fragiles et plus largement pour le grand public. Ceux d’Ile-de-France soutiennent la Fondation Santé Service pour fabriquer des blouses de travail pour les 800 personnes constituant leur activité de HAD (Hospitalisation à domicile) dont le besoin est de 2000 blouses par jour. « Même pendant cette période difficile LADAPT entend faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapés. Grâce à nos bénévoles, le maintien des parrainages est assuré. Nous continuons d’agir au mieux, au sein de nos établissements mais également sur le plan externe. Par souci de solidarité nationale, notre réseau offre naturellement son soutien envers les autres associations œuvrant à la protection de chacun durant cette période » déclare Xavier Delattre, directeur général de LADAPT. Pour rejoindre le Réseau des Réussites en tant que bénévoles : asso@ladapt.net / 01 48 10 34 97