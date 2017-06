L’Association Jaccede organise sa 7e Nuit de l’accessibilité à Paris

L’Association Jaccede donne rendez-vous aux Parisiens le 30 juin prochain à l’occasion de sa 7e Nuit de l’accessibilité. L’événement, parrainé par Michaël Jeremiasz, soutient la candidature de Paris pour l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.











Un parrain d’exception pour une nuit d’exception

Une fois encore, Paris est lancé dans la course à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques. L’Association Jaccede, créée il y a une dizaine d’années pour venir en aide aux personnes à mobilité réduite, profite de sa 7e Nuit de l’accessibilité pour soutenir la candidature de la Ville Lumière. Cet évènement unique aura lieu le 30 juin prochain dans le 4e arrondissement de la capitale (halle des Blancs Manteaux). Il sera parrainé par Michaël Jeremiasz, quadruple médaillé paralympique de tennis et porte-drapeau de la délégation paralympique française. La soirée, qui sera rythmée par des percussions brésiliennes, promet son lot d’émotions. Vous pourrez défier des champions, notamment Michel Boudon au judo et Vincent Boury au ping-pong. Cette 7e Nuit de l’accessibilité permettra au public présent de passer un moment inoubliable tout en soutenant la candidature de Paris aux JOP 2024.

Jaccede, à l’origine de la première plateforme de l’accessibilité

L’application mobile Jaccede, lauréate du label La France s'engage, peut se vanter d’être la première plateforme numérique dédiée à l’accessibilité. Elle fournit aux utilisateurs des informations concernant l’accessibilité des lieux publics, des informations précieuses pour les personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, l’appli permettra aux supporteurs venus encourager leurs champions lors des JOP 2024 de consulter leur smartphone pour connaître en quelques clics les meilleurs endroits parisiens. Ils sauront ainsi où aller fêter une victoire et où manger entre deux compétitions.