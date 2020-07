Handicap : une plateforme de répit pour les proches aidants

Différents services pour soulager les aidants

La plateforme de répit offre trois types de services :

• Séjour de répit - Le but de ces séjours, d’une durée de 2 à 6 jours en pension complète, est de garantir une présence adaptée auprès de la personne handicapée, pour libérer le proche aidant de la charge mentale et de la préoccupation permanente. Des temps partagés pour les aidants sous formes d’activités, de temps de rencontre, d’échange et de convivialité, d’accès à l’information. Ainsi, il est possible de partager ses compétences et savoir-faire, de prendre du recul sur ce qui est vécu au quotidien avec d’autres personnes également en situation d’aidant.

Mais également des temps partagés pour les aidés (activités, rencontres, sorties...) encadrés par des professionnels. C’est une occasion de vivre d’autres expériences en dehors de son environnement habituel, de faire des rencontres, de montrer ou de (re)découvrir des compétences.

• Relayage à domicile - un «relayeur» professionnel permet à l’aidant de partir cet été.

Une vraie solution pour s’absenter en toute tranquillité pour se ressourcer, se soigner, prendre des vacances. Pour l’aidant, pouvoir s'absenter en toute tranquillité d'esprit par la garantie de la présence et d’un accompagnement de la personne handicapée. Pour elle, permettre le maintien du rythme de vie (repères et habitudes) à domicile. Une seule et même personne assure le relayage 24h/24h pendant toute la durée de l'absence de l'aidant.

• Groupe d’Entraide Mutuelle - L’association Partage’M en partenariat avec LADAPT VAR, offre soutien et rencontre par et pour les personnes avec une lésion cérébrale acquise. Pour rompre l’isolement, accéder à la culture et aux loisirs ensemble et vivre pleinement sa citoyenneté, deux séjours seront organisés en août et en septembre pour les personnes en situation de handicap.

« Garantir une présence adaptée auprès de l’aidé, pour libérer le proche aidant de la charge mentale et de la préoccupation permanente est essentiel à nos yeux. Pour se ressourcer, vivre et (se) laisser vivre, partir loin du quotidien pour mieux se retrouver ensuite est parfois primordial. C’est pourquoi LADAPT VAR a mis en place cette une plateforme de répit, qui propose entre autres,des séjours pour les aidants et les aidés et du relayage à domicile » déclare Sophie Aboudaram, Directrice de LADAPT VAR.